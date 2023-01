Jolinas "Clown"-Beleidigung: Dschungel-Cosimo ist enttäuscht

Cosimo Citiolo (41) kann Jolina Mennens (30) Ausraster nicht nachvollziehen. Der einstige DSDS-Kandidat kämpfte bis gestern im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone. Ganze 16 Tage harrte der Checker vom Neckar im australischen Busch aus. Doch kurz vor dem Finale hieß es: Endstation. Vor dem Exit hatte seine Mitcamperin Jolina noch heftig gegen den Italiener geschossen. Promiflash verriet Cosimo, wie er jetzt über den Streit denkt.

Die Netz-Bekanntheit bezeichnete den 41-Jährigen im Camp mehrfach als Clown. Cosimo sah in seiner Art kein Problem: "Ich will einfach die Menschen glücklich machen und nicht traurig", erklärte er im Promiflash-Interview. Doch den Ausraster der 30-Jährigen fand er trotzdem unangebracht. "Beleidigen, das war nicht in Ordnung. Ich habe sie nicht einmal beleidigt und immer respektvoll behandelt. Auch wenn ich immer mal wieder dazwischen geredet habe, der Italiener ist so", begründete er sein Verhalten.

Trotzdem sei Cosimo nicht nachtragend und meinte, dass es niemanden gebe, der den Sieg nicht verdient habe. "Ich gönne es dem Besseren, die Zuschauer sollen entscheiden, wer gewinnen soll. Und wem ich es nicht gönne, gibt es bei mir auch nicht", stellte er fest.

Anzeige

RTL Jolina Mennen, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Anzeige

RTL Jolina Mennen und Cosimo Citiolo während der Dschungelprüfung

Anzeige

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de