Mit 81: Michael-Myers-Darsteller George Wilbur ist gestorben

Die Filmwelt trauert um George Wilbur. Der Schauspieler war durch seine Darstellung des Killers Michael Myers in den "Halloween"-Filmen bekannt geworden. Der in Connecticut geborene US-Amerikaner war außerdem als Stuntman tätig. Als solcher war er 40 Jahre lang aktiv und wirkte in über 100 Fernseh- und Filmprojekten mit. Er war außerdem Mitglied der Hollywood "Stuntmen's Hall of Fame". Nun ist George mit 81 Jahren verstorben.

Georges Stuntman-Kollege Christopher Durand gab die traurige Nachricht auf Facebook bekannt. Er schrieb: "George P. Wilbur ist letzte Nacht verstorben. George, du warst eine Klasse für sich und wurdest sehr geliebt. Du wirst vermisst werden."

Auch in weiteren sozialen Medien wurde George Tribut gezollt, so nahm der Schauspieler Spencer Charnas auf Twitter Abschied: "Ruhe in Frieden einer meiner liebsten Michael-Myers-Darsteller aller Zeiten, George P. Wilbur." "Halloween: Der Fluch des Michael Myers"-Drehbuchautor Daniel Farrands kommentierte: "Es ist sehr traurig von Georges Tod zu hören. Er war eine so freundliche Seele und ein geliebtes Mitglied der Halloween-Familie".

George Wilbur als Michael Myers in "Halloween 6 – Der Fluch des Michael Myers"

George Wilbur als Michael Myers in "Halloween 6 – Der Fluch des Michael Myers"

George Wilbur als Michael Myers in "Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück"

