Brad Pitt packt aus: Hatte er schon etwas mit einem Mann?

Brad Pitt (61) hat kürzlich im "Armchair Expert"-Podcast mit Dax Shepard (50) offen über seine bisherigen Erfahrungen in Sachen Liebe gesprochen und dabei klargestellt, ob er jemals eine gleichgeschlechtliche Beziehung hatte. "Ich habe das Fenster irgendwie verpasst", gestand der Schauspieler und verriet, er habe "noch nie eine schwule Erfahrung gemacht." Auf eine scherzhafte Bemerkung des Hosts räumte Brad außerdem ein, wenn sich das in Zukunft ändern sollte, dann wäre Dax nicht seine erste Wahl: "Wenn ich es täte, dann nicht mit dir."

Der Hollywoodstar, der in der Vergangenheit stets durch hochkarätige Romanzen auffiel, ist aktuell in einer Beziehung mit Ines De Ramon (32). Seit November 2022 wurden die beiden immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet, gaben ihr offizielles Paar-Debüt jedoch erst im Juli 2024 bei einem Auftritt beim British Grand Prix. Zuvor machte der Schauspieler in früheren Jahren mit Stars wie Angelina Jolie (50), Jennifer Aniston (56) und Gwyneth Paltrow (52) Schlagzeilen.

Besonders die Trennung von Angelina schlug hohe Wellen. Die Ehe endete 2016 nach nur zwei Jahren, der Scheidungsprozess zog sich jedoch über acht Jahre hin und wurde erst im Dezember 2024 abgeschlossen. Mit dem Filmstar teilt Brad sechs Kinder, zu denen er jedoch laut Insiderinformationen, die Daily Mail vorliegen, keinen Kontakt mehr haben soll.

Manuel Velasquez Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015