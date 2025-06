Jimi Blue Ochsenknecht verbringt die Nacht in Einzelzelle

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist nach seiner Ankunft aus Dubai am Mittwochmittag am Hamburger Flughafen von der Bundespolizei festgenommen worden. Der Grund: eine ausstehende Hotelrechnung über knapp 14.000 Euro, die im österreichischen Kitzbühel angefallen war. Auf Basis eines europäischen Haftbefehls wurde der 33-Jährige direkt in Untersuchungshaft genommen. Ein Haftrichter entschied laut Bild-Informationen, ihn in einer Einzelzelle unterzubringen. Dort wird der Realitystar voraussichtlich die Nacht verbringen, da eine potenzielle Haftprüfung vermutlich erst im Laufe des morgigen Tages stattfinden kann.

Für Jimi gelten in der Einzelhaft, so wie für alle anderen Häftlinge auch, strenge Regeln. Dort hat er nur eine Stunde Hofgang täglich und muss ansonsten 23 Stunden in der Zelle bleiben. Seine Habseligkeiten, darunter ein Duty-free-Einkauf und sein Reisekoffer, wurden von der Polizei beschlagnahmt. Auch sein Reisepass wurde sichergestellt. Der Realitystar selbst zeigte sich auf Instagram jedoch verhältnismäßig gelassen. "Macht euch keine Sorgen, [es] gibt ein großes Missverständnis. Wir klären das gerade", beruhigte er seine Fans vor wenigen Stunden.

Auch sein Anwalt erklärte gegenüber der Boulevardzeitung, dass es sich um ein Missverständnis handele und noch ausstehende Zahlungen bereits beglichen worden seien. Der Streit um die Rechnung stammt aus dem Jahr 2021, als Jimi Blue seinen 30. Geburtstag mit Freunden in einem luxuriösen Hotel in Kitzbühel feierte. Berichten zufolge blieben die Kosten für den mehrtägigen Aufenthalt offen. Im schlimmsten Fall könnte Jimi nach Österreich ausgeliefert werden.

