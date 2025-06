Ricarda Raatz meldet sich mit beunruhigendem Update bei Fans

Ricarda Raatz (33), bekannt aus Reality-TV-Formaten wie Das Sommerhaus der Stars, hat sich mit einem beunruhigenden Gesundheits-Update an ihre Fans auf Instagram gewandt. In ihrer Story teilte sie ein Foto, das ihren Arm mit einem Blutdruckmessgerät zeigt: Der angezeigte Wert liegt bei 88 zu 51. Zusätzlich schilderte Ricarda, dass sie seit zwei Tagen mit Symptomen wie Herzrasen, Schwindel und seit letzter Nacht auch noch mit Schüttelfrost zu kämpfen hat. Die Fans der Social-Media-Bekanntheit müssen sich jedoch noch gedulden, bis sie mehr über die Ursache ihrer Beschwerden erfährt.

Was genau hinter den Symptomen steckt, ist derzeit noch unklar. In der Vergangenheit hatte Ricarda sich immer wieder mit ihren Anhängern über ihren Alltag und auch gesundheitliche Themen ausgetauscht, weshalb die Sorge der Community nun wahrscheinlich groß ist. Ihren Worten zufolge plant sie, sich in den kommenden Tagen bei ihren Fans zurückzumelden, sobald es ihr Zustand erlaubt. Für die einstige Teilnehmerin von "Das Sommerhaus der Stars" dürfte diese gesundheitliche Phase eine große Herausforderung darstellen. Ihre Community zeigte sich bereits in den sozialen Medien mit vielen Genesungswünschen solidarisch.

Vor etwa einem Jahr hatte Ricarda für Spekulationen in der Öffentlichkeit gesorgt, als sie einen funkelnden Ring trug, der Anlass für Gerüchte über eine mögliche Verlobung mit ihrem Partner Marcell Ellerkamp bot. Das Paar hatte sich bei gemeinsamen Reisen, unter anderem nach Barcelona, sehr glücklich und verliebt gezeigt. Ob das gesundheitliche Tief der Reality-TV-Persönlichkeit möglicherweise im Zusammenhang mit dem erlebnisreichen Lebensstil der letzten Wochen steht, ist ungewiss. Fans hoffen, dass Ricarda bald wieder auf die Beine kommt und verfolgen gespannt, wie es für sie weitergeht.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Januar 2025

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / ricardaraatz Marcell Ellerkamp und Ricarda Raatz, März 2025