Ozzy Osbournes letzte Show: Kelly gibt nun Gesundheitsupdate

Kelly Osbourne (40) hat beruhigende Worte über den Gesundheitszustand ihres Vaters Ozzy Osbourne (76) geteilt. Der 76-jährige Rockmusiker, der seit seiner Parkinson-Diagnose im Jahr 2020 sowie nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen um Stabilität kämpft, bereitet sich derzeit auf einen besonderen Auftritt vor. Am 5. Juli wird Ozzy in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes Mal gemeinsam mit seinen Black-Sabbath-Kollegen die Bühne betreten. Kelly erklärte bei einem Event in London gegenüber The Standard: "Oh, keine Sorge, meinem Vater geht es gut. Ich meine, er hat Parkinson, aber er ist in Ordnung."

Für den Frontmann der legendären Metal-Band Black Sabbath ist dies ein emotionaler Moment. Nach seinem Bühnenrückzug im Jahr 2023, der nötig wurde, nachdem er sich einer langen und schwierigen Rückenoperation unterziehen musste, zeigt sich Ozzy fest entschlossen, seine Fans nicht zu enttäuschen. In einem ehrlichen Interview mit SiriusXM sprach der Musiker über die Herausforderungen, die das Konzert mit sich bringt: "Ich bin verdammt nervös, aber ich werde alles geben." Der Auftritt wird ein Heimspiel und zugleich ein Abschied für die musikalische Legende. Neben Soloperformances wird er mit seinen Bandmitgliedern Tony Iommi (77), Geezer Butler und Bill Ward gemeinsam auf der Bühne stehen – ein Ereignis, das es in dieser Formation seit zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat.

Ozzy Osbourne, der aus einfachen Verhältnissen im britischen Birmingham stammt, hat mit Black Sabbath Musikgeschichte geschrieben. Die 1968 gegründete Band gilt als Wegbereiter des Heavy Metal und verkaufte weltweit über 75 Millionen Alben. Trotz gesundheitlicher Rückschläge hat Ozzy nie aufgehört, sich für besondere Auftritte zu engagieren – zuletzt etwa bei der Abschlussfeier der Commonwealth Games 2022, wo er noch einmal alles gab, um das Publikum mit einem unvergesslichen Auftritt zu begeistern. Begleitet wurde er dabei von Tochter Kelly, die ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater hat und ihm mit ihrer Unterstützung täglich zeigt, wie viel Kraft familiärer Zusammenhalt geben kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet