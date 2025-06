Inscope21 bestätigt: Er ist der Papa von Jennifer Saros Sohn

Jennifer Saro (29) und der YouTube-Star Nicolas Lazaridis, besser bekannt als Inscope21 (30), haben endlich das Geheimnis rund um ihren gemeinsamen Sohn gelüftet. In einem gemeinsamen Video enthüllen die beiden, dass Nicolas der Vater von Jennifers liebevoll "Keksi" genanntem Sohn ist. "Jennifer ist die Mom von unserem Kind", stellt Nicolas klar – woraufhin beide feststellen, dass er das zumindest öffentlich noch nie so ausgesprochen hat. Die beiden entschieden sich zu diesem Schritt, um mit allen Spekulationen aufzuräumen und ihrer Community einen Einblick in ihre gemeinsame Vergangenheit zu geben.

Hinter der Enthüllung steckt allerdings eine längere Geschichte: Angefangen hatte alles damit, dass sie sich durch Freunde kennenlernten, einmal miteinander intim wurden, aber Jennifer trotz Verhütung schwanger wurde. Eine Abtreibung kam für sie nicht infrage. Nachdem die Situation zu Beginn für ein angespanntes Verhalten gesorgt hatte, entschieden sie sich aber später doch, für das Wohl ihres Kindes an einem Strang zu ziehen. Doch dann ging es wieder bergab. Doch Nicolas sieht seine "Fehler" heute ein: "Mein größter Fehler an der Sache ist: Ich habe leider die Art, herzugehen und nicht das Gespräch zu suchen, um zu sagen: 'Ey, wie kriegen wir die Situation hin? Wie lösen wir das?' Sondern ich bin eher der Typ, der dann aus dem Weg geht und sagt: 'Oh, ich will das dann doch lieber nicht. Und wie kann ich da ausweichen.' Ich hatte nicht die Eier dazu, mit dir das Gespräch zu suchen und das mit dir hinzubekommen. […] Das bereue ich einfach krass", erklärt er in dem gemeinsamen Video.

Heute ist der Internetliebling voller Bewunderung für die Mutter seines Sohnes und ihren Einsatz als diese. "Jennifer, wie sie das hier macht und auch in der Vergangenheit gemacht hat, ist wirklich crazy. Ich habe jetzt in der letzten Zeit auch mal erfahren dürfen, was es bedeutet, wirklich einen ganzen Tag mit ihm zu verbringen. Wirklich, Jennifer, meinen tiefsten Respekt für die Arbeit, die du leistest", schwärmt er dankbar. Und auch für ihren Partner Alexander Meyer (34) findet er nur lobende Worte. Laut Nicolas setzt sich Alexander mit vollem Einsatz für das Wohl des kleinen Keksi ein und sorgt dafür, dass alle Parteien gut miteinander auskommen. "Wirklich ein richtig, richtig feiner Kerl", richtet Nicolas ehrliche Worte direkt an den Fußballer. Nun wollen die Eltern die Vergangenheit hinter sich lassen und mit Vertrauen ineinander positiv in Richtung Zukunft blicken.

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Sohnemann Keksi

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und Alexander Meyer im Juni 2025