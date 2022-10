Halloween: Diese Horrorstreifen lehren euch das Fürchten

Halloween wird schon ewig nicht mehr bloß in den USA gefeiert. Auch in Deutschland ist das Gruselfest längst angekommen. Zur Feier der schaurigsten Zeit des Jahres laufen deswegen momentan die neuesten Horror-Schocker im Kino und auch die altbekannten Klassiker sind auf allen möglichen Streamingplattformen zu finden. Promiflash zählt euch ein paar Filme auf, die ihr an Halloween nicht missen solltet. Denn diese Gruselstreifen haben es in sich!

Netflix könnte mit seiner Auswahl an Horrorklassikern die Herzen von Michael-Myers- und Freddy-Krueger-Fans höher schlagen lassen. Doch nicht bloß "Halloween" und die Neuverfilmung von "A Nightmare on Elm Street" mit Twilight-Hottie Kellan Lutz (37) hat der Streamingdienst in petto, sondern auch "Annabelle", "Freitag der 13." und "Conjouring". Wer all diese altbekannten Gruselfilme bereits kennt, kann sich aber auch an die eigenproduzierten Neuheiten wie die Serie "Gänsehaut um Mitternacht" wagen. Leichtherziger zum Ansehen ist dagegen die neue Gruselkomödie "The Curse of Bridge Hollow" mit Stranger Things-Star Priah Ferguson (16). Wer die ganze Familie einbeziehen und sich nicht bloß auf Netflix beschränken möchte, sollte sich die kinderfreundlichen Klassiker "Halloween Town", "The Addams Family", "Dark Shadows" mit Johnny Depp (59) und "Hocus Pocus" nicht entgehen lassen. Letzterer feierte im letzten Monat erst ein Revival auf Disney+.

Die Einstimmung auf Halloween muss allerdings nicht bloß im Geborgenen auf der eigenen Couch erfolgen. Auch im Kino sind bereits einige neue Horrorstreifen angelaufen, die euch das Popcorn aus den Händen fegen werden. Wenn ihr die "Halloween"-Reihe bereits rauf und runter geschaut habt, solltet ihr nicht auf den finalen Teil "Halloween Ends" verzichten. Auch der Psycho-Horrorthriller "Orphan – Das Waisenkind" hat mit "Orphan: First Kill" eine Fortsetzung bekommen, in der Isabelle Fuhrman (25) erneut in der Hauptrolle zu sehen ist. Währenddessen jagt "Smile – Siehst du es auch?" einem bereits im Trailer einen Schauer über den Rücken.

ActionPress Kathy Najimy, Bette Midler und Sarah Jessica Parker im Film "Hocus Pocus"

/Moviestore Collection Isabelle Fuhrmann als Esther in "Orphan – Das Waisenkind"

ActionPress Sosie Bacon im Film "Smile – Siehst du es auch?"

