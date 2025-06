Schock für Fans im Staffelfinale: Marge Simpson stirbt

In der letzten Episode der 36. Staffel von "Die Simpsons" sorgt eine dramatische Wendung für Schlagzeilen: Marge Simpson wird tot dargestellt. Die Folge mit dem Titel "Estranger Things" spielt teilweise 35 Jahre in der Zukunft und zeigt die zerbrochene Beziehung zwischen Bart und Lisa, die kaum noch Kontakt haben. Während Lisa als Chefin einer Frauen-Basketballliga arbeitet, führt Bart heimlich ein Seniorenheim, in dem Homer unter schlechten Bedingungen lebt. Erst als Lisa ein emotionales Video von Marge findet, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer von deren vermeintlichem Tod. In der Botschaft bittet Marge ihre Kinder, ihre Differenzen beizulegen, was letztlich dazu führt, dass Bart und Lisa sich versöhnen und ihren Vater aus dem Heim herausholen.

Am Ende der Episode wird Marge im Himmel gezeigt, an ihrer Seite der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr (84). Gemeinsam beobachten sie liebevoll das Leben ihrer Familie. Marge äußert dabei in gewohnt ironischer Manier, dass sie offensichtlich Homer überlebt hat – eine Anspielung, die Fans der Serie sofort verstehen dürften. Wie Marge tatsächlich gestorben sein soll, bleibt unbeantwortet. Auf Social Media zeigen sich viele Fans schockiert über das Gesehene, während andere wiederum von der rührenden Inszenierung schwärmen. Denn solche Episoden sind bekanntermaßen ein wiederkehrendes Stilmittel der Serie und führten in der Vergangenheit bereits zu Spekulationen über das Schicksal der kultigen Charaktere. Auch typisch: die Zeichentrickadaption berühmter Sänger und Schauspieler, wie beispielsweise die von Lizzo (37).

"Die Simpsons" gelten als die langlebigste Zeichentrickserie der Welt und ihre besondere Erzählweise hat den Kultstatus über Jahrzehnte zementiert. Da die Episoden nicht chronologisch aufgebaut sind und die Figuren nicht altern, bleibt die Handlung trotz etlicher Staffeln zeitlos. So gab es in früheren Zukunftsfolgen bereits Varianten, in denen Lisa Präsidentin war oder Maggie ein gefeierter Star wurde. Die Zukunftsfolgen sind ein fester Bestandteil der oft die Weltpolitik kritisierenden Serie und stellen sogenannte "Was-wäre-wenn"-Szenarien dar. Das heißt, dass Marge in der eigentlichen Handlung weiterhin lebt. Für Fans stehen Marge und ihre Familie also künftig im Mittelpunkt, denn die Serie geht mit Staffel 37 ungebrochen in die nächste Runde.

Everett Collection Homer, Marge und Maggie Simpsons

SIPA PRESS/Actionpress Szene aus "Die Simpsons"

ActionPress Marge und Homer in dem "The Simpsons"-Film 2007

