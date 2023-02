Gelähmt durch Rücken-OP? Hulk Hogan spricht jetzt Klartext

Jetzt meldet sich Hulk Hogan (69) selbst zu Wort. Nachdem der ehemalige Wrestling-Profi eine Operation am Rücken hatte, meinte sein Kollege Kurt Angle (54), dass er kein Gefühl mehr in den Beinen hat. Ein Gerücht, dass das Management der WWE-Legende bereits dementierte. Doch bisher äußerte sich der Sportler nicht selbst – zumindest bis jetzt: Hulk beweist nun auf seine Art, dass es ihm bestens geht!

Hulk spielt TMZ Sports ein Video zu, indem er selbst über seinen aktuellen Gesundheitszustand spricht. "Hulk Hogan hier. Der Größte aller Zeiten. Ein bisschen steif, ein bisschen wund, aber...", lacht der 69-Jährige und vollführt ein paar sichere Schritte. Offenbar hat er die OP gut überstanden, denn er tut fröhlich so, als sei er auf einem Catwalk. Schließlich gibt es sogar noch eine kleine Drehung. Hulk scheint seinen Fans damit klarmachen zu wollen, dass an den Worten seines ehemaligen Kollegen nichts dran ist.

In seiner Sendung "The Kurt Angle Show" hatte Kurt vor einigen Tagen behauptet, Hulk gehe nach seiner Operation am Stock, habe aber Probleme beim Laufen. Grund dafür soll die Verletzung einiger Nerven im Unterkörper bei der Operation gewesen sein. "Ich dachte, er benutzt den Stock, weil er Schmerzen im Rücken hat. [...] Er hat überhaupt keine. Er kann nichts fühlen", meinte der 54-Jährige.

Getty Images Hulk Hogan, Ex-Profi-Wrestler

Getty Images Hulk Hogan, Sportler

Getty Images Kurt Angle im November 2017 in Paris

