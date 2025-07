Hulk Hogans Ex Linda Hogan meldet sich nach seinem Tod

Linda Hogan (65) hat sich erstmals zum Tod ihres Ex-Mannes Hulk Hogan (✝71) geäußert. Vier Tage nach seinem Ableben am 24. Juli ließ die frühere Ehefrau des Wrestling-Stars in den Kommentaren zu einem älteren Instagram-Post ihren Gefühlen freien Lauf. "Ich hätte nie gedacht, dass er so früh sterben würde", schrieb Linda, die 26 Jahre lang mit Hulk verheiratet war, bevor die Ehe 2009 zerbrach. Sie erklärte weiter: "Es ist ein großer Schock. Wir alle dachten, er würde sich erholen. Ich weine den ganzen Tag. Es fühlt sich so endgültig an." Die beiden hatten sich kennengelernt, als Hulk 28 Jahre alt war und Linda gerade 22.

Trotz der Trennung scheint Linda noch immer starke Gefühle für ihren berühmten Ex gehabt zu haben. Sie reflektierte über die gemeinsame Zeit und fügte hinzu, dass ihr damals trotz Hulks Seitensprüngen und Eskapaden bewusst gewesen sei, wie schwierig die Ehe mit einer weltweit gefeierten Persönlichkeit sein würde. "Ich liebte ihn mehr, als er mich liebte", resümierte sie offen. Obwohl die beiden nach ihrer Scheidung keinen direkten Kontakt mehr hatten, blieb sie über ihren Sohn Nick auf dem Laufenden. Dieser habe regelmäßig Informationen über das Leben seines Vaters an sie weitergegeben und umgekehrt.

Hulk war nicht nur durch seinen Erfolg im Wrestling, sondern auch wegen seines bewegten Liebeslebens bekannt. Nach seiner Ehe mit Linda und Jennifer McDaniel, die er 2010 heiratete, wagte er 2023 einen weiteren Neuanfang und ehelichte seine dritte Frau, Sky Daily. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis in Florida statt, wobei Hulks berühmte Tochter Brooke angeblich fehlte. In der Vergangenheit hatte Hulk seine Beziehung mit Sky als von Leidenschaft geprägt beschrieben, dennoch hielt er die gemeinsamen Momente weitgehend privat. Mit seinem plötzlichen Tod hinterlässt der Wrestling-Star ein ebenso eindrucksvolles wie turbulentes Vermächtnis – ebenso wie seine beiden Kinder aus erster Ehe.

Getty Images Linda und Hulk Hogan im Jahr 2006

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

