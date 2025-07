Hulk Hogans Tochter Brooke widmet ihm liebevollen Tribut

Die Wrestlinglegende Hulk Hogan (✝71) ist am 24. Juli in Clearwater, Florida, verstorben. Seine Tochter Brooke Hogan (37) hat nun in einem emotionalen Instagram-Post von ihrem Vater Abschied genommen. Dabei beschrieb sie die außergewöhnliche Verbindung, die sie mit ihm teilte. "Sein Blut fließt durch meine Adern, seine Augen leuchten in meinen Kindern", schrieb die 37-Jährige. Brooke erklärte, sie habe den "echten Hulk Hogan" gekannt, fernab des öffentlichen Bildes, das die Welt von ihm hatte. Diese besondere Bindung sei selbst in seinen letzten Momenten ungebrochen geblieben.

Neben den liebevollen Worten nutzte Brooke die Gelegenheit, um über die schwierige Beziehung zu ihrem Vater in den vergangenen Jahren zu sprechen. Sie gab an, dass sie ihre Familie 2023 bewusst auf Abstand gehalten habe, um sich auf ihr persönliches Glück zu konzentrieren. Dennoch war sie in der Vergangenheit oft für ihn da, besonders während seiner zahlreichen Operationen – doch plötzlich habe er sie nicht mehr an seiner Seite gewünscht. Ihr Rückzug sei ein Schutzmechanismus gewesen, um ihr eigenes Herz zu bewahren. Gleichzeitig beschrieb Brooke ihren Schmerz über eine ungewöhnliche Distanz, die sich während der letzten Jahre zwischen ihnen aufgebaut hatte. "Ich weiß, dass ich alles getan habe, was ich konnte, und ich bin im Frieden damit", schrieb sie abschließend.

Die Trauer zeigt, wie wichtig Hulk seinen Kindern war. Während Brooke sich jetzt auf ihre eigene Familie mit ihrem Mann Steven Oleksy (39) und ihren Zwillingen konzentriert, hat auch ihr Bruder Nick (35) öffentlich um seinen Vater getrauert: "Er war mein Mentor, mein bester Freund und der großartigste Vater, den man sich wünschen kann." Die beiden Geschwister scheinen trotz familiärer Spannungen einige besondere Momente mit ihrem Vater geteilt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Hogan und ihr Vater Hulk im Dezember 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, 2011

Anzeige Anzeige