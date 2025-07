Vor seinem Tod: Hulk Hogan lebte im Heim-Krankenhaus

Hulk Hogan (✝71), geboren als Terry Gene Bollea, ist am 24. Juli 2025 im Alter von 71 Jahren verstorben. Der legendäre Wrestler starb nach einem Herzstillstand in seinem Haus in Clearwater, Florida. Trotz sofortiger medizinischer Maßnahmen im Krankenhaus konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Zuvor hatte er mit schwerwiegenden gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen, die auf eine Halsoperation im Mai zurückzuführen waren. Laut Us Weekly und Wrestling-Journalist Dave Meltzer wurde Hulk intubiert, da er unter Nierenversagen, Flüssigkeitsüberladung und schwerer COPD litt. In den letzten Wochen vor seinem Tod befand sich ein provisorisches Krankenhaus in seinem Zuhause, da die Ärzte keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten mehr sahen.

Schon lange vor seinem Tod war Hulk regelmäßig in ärztlicher Behandlung. Ein Insider berichtete dem Magazin Us Weekly, dass er in seinem Leben über 30 Operationen hatte, eine Folge seiner intensiven Wrestling-Karriere. Trotz der Vorhersehbarkeit der Kämpfe war die körperliche Belastung extrem real, was seinem Körper schließlich stark zusetzte. "Das Wrestling, so wie er es so viele Jahre lang ausgeübt hat, hat so viel Schaden angerichtet", erklärte die Quelle. Trotz dieser langen Krankengeschichte kam sein Tod für viele seiner Freunde und Angehörigen überraschend. Noch wenige Tage vor seinem Tod hatte er Kontakt zu seinen Liebsten gehalten und Zeichen von Besserung gezeigt, insbesondere nach einer schweren Herzoperation.

Für seine Ehefrau Sky Daily war der Verlust von Hulk Hogan ein kaum verarbeitbarer Schicksalsschlag. Auf Instagram schrieb sie: "Ich war darauf nicht vorbereitet... und mein Herz ist gebrochen." Obwohl Hulk für viele als Wrestling-Ikone in Erinnerung bleiben wird, war er für seine Ehefrau vor allem eines: ein geliebter Partner und vertrauter Lebensgefährte. Bis zuletzt habe sie an seine Genesung geglaubt und daran, dass sie noch mehr gemeinsame Zeit miteinander verbringen könnten. Neben seiner beeindruckenden Karriere als Wrestler und Reality-TV-Star hinterlässt Hulk Hogan auch eine leere Stelle im Leben seiner Familie und engen Freunde, die ihn trotz seiner legendären Persona immer als liebevollen, humorvollen und kraftvollen Menschen in Erinnerung behalten werden.

Getty Images Hulk Hogan, 2011

Getty Images Hulk Hogan, August 2006

