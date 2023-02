Taylor Lautner fand "Twilight"-Konkurrenz mit Robert seltsam

Dass die Twilight-Fans zwei Lager bildeten, war für Taylor Lautner (30) befremdlich. Der Schauspieler hatte in den erfolgreichen Filmen die Rolle des Werwolfs Jacob verkörpert. Erst im November 2022 feierte die Reihe um den Vampir Edward (Robert Pattinson, 36) und das Menschenmädchen Bella (Kristen Stewart, 32) ihr zehntes Jubiläum. Während der Hochphase waren die Fans meist entweder im Team Edward oder im Team Jacob gewesen. Dass so zwischen ihm und Hauptdarsteller Robert Konkurrenz geschürt worden war, war für Taylor besonders seltsam gewesen!

In dem Podcast "The Toast" verrät Taylor, dass der Konkurrenzkampf zwischen den Figuren Jacob und Edward nur auf der Leinwand und zwischen den Fans ausgetragen wurde. "Ich war so jung und ich hatte das Gefühl, dass es seltsam war, um die Welt zu reisen, in verschiedenen Städten zu sein und Tausende von schreienden Fans zu haben, die entweder auf der einen oder der anderen Seite standen", erinnert sich der 30-Jährige. Dieses Schüren der Konkurrenz habe ihn und Robert zwar schon beeinflusst, aber einen richtigen Konkurrenzkampf habe es nicht gegeben, betont er.

Die Dreharbeiten zu "Twilight" haben Taylor aber auch in anderer Hinsicht stark beeinflusst. In seiner Rolle als muskelbepackter Werwolf hatte er ein hartes Training und eine noch härtere Diät machen müssen. Das strenge Kalorienzählen hat er aber als "absoluten Albtraum" in Erinnerung, wie er Yahoo Life erklärte.

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

taylorlautner / Instagram Der "Twilight"-Star Taylor Lautner im September 2021

