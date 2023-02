Nach Baby-News: Sein Vater nennt Michael Wendler "Spinner"

Michael Wendlers (50) Vater ist alles andere als begeistert von den Baby-News seines Sohnes! Der Schlagerstar und seine Frau Laura Müller (22) überraschten ihre Fans heute mit den Neuigkeiten, dass sie ein Baby erwarten. Das Verhältnis des Sängers zu seinem Vater Manfred Weßels war ohnehin schon zerrüttet gewesen. Nachdem Manfred nun erneut Großvater wird, findet er sehr harte Worte gegen seinen Sohn und dessen schwangere Frau!

Manfred verriet RTL seine klare Meinung über die Neuigkeiten: "Mein Sohn ist ein Spinner. Ich halte das für keine gute Idee, jetzt noch ein Kind in die Welt zu setzen, schon gar nicht mit Laura." Er warf der werdenden Mama außerdem vor, alles nur für die Aufmerksamkeit zu tun: "Sie hat für mich nicht alle Latten am Zaun und hat gezielt jemanden gesucht, um in die Öffentlichkeit zu kommen." Und Michaels Vater ging sogar noch weiter. "Sie ist für mich billig und ein verkommenes Objekt", schoss er gegen seine Schwiegertochter.

Manfred hatte sich bereits zu Laura und Michaels OnlyFans-Business herablassend geäußert. "Das ist unterste Schublade, so etwas kenne ich nicht und so was will ich auch nicht kennenlernen. Das ist das Allerletzte, was er sich erlaubt!", waren seine Worte gewesen. Er könne außerdem nicht verstehen, dass sich User fänden, die bereit sind, Geld für den Wendler-Content auszugeben.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Michael Wendler 2014 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de