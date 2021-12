Kommt jetzt neuer Familienzoff? Michael Wendler und seine Frau Laura Müller (21) überraschten ihre Fans gerade mit den News, dass sie der kostenpflichtigen Plattform OnlyFans beitreten. Viele Follower zeigten sich daraufhin enttäuscht, dass das Paar keinen für die Website typischen Sex-Content bietet. Doch auch Michaels Beziehung zu seinem Vater Manfred Weßels scheint der neue Kanal nicht gutzutun: Denn der schoss jetzt scharf gegen seinen Sohn!

Im Bild-Interview wurde Manfred jetzt auf die Netz-Aktivitäten seines Sohnes angesprochen. Darüber zeigte er sich alles andere als glücklich: "Das ist unterste Schublade, so etwas kenne ich nicht und so was will ich auch nicht kennenlernen. Das ist das Allerletzte, was er sich erlaubt!" Er könne nicht verstehen, dass sich User fänden, die bereit sind, Geld für den Wendler-Content auszugeben.

Zu einer Besserung der angespannten familiären Lage werden die neuen Videobeiträge von Michael und Laura also wohl eher nicht. Dabei nutzen die beiden ihr neues Netzwerk größtenteils dafür, die Luxusgeschenke aus Lauras Adventskalender zu enthüllen. Schlüpfriger als eine ölige Fußmassage und ein Klaps auf den Po der 21-Jährigen wurde es bislang nicht.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, November 2021

Instagram / tigerwendlerofficial Michael Wendler mit seinem Hund Tiger

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

