Lange gewünscht: Maria Menounos und ihr Mann werden Eltern!

Maria Menounos (44) und Keven Undergaro (55) platzen vor Freude! Die Moderatorin und ihr Mann sind total verliebt ineinander – ein Wunsch blieb in ihrer Beziehung bislang jedoch unerfüllt: Das Paar hofft seit Jahren, ein Kind zu bekommen, bisher ohne Erfolg. Anfang 2021 hatten die beiden eine Leihmutterschaft in Erwägung gezogen und wollten noch im selben Jahr Eltern werden. Daraus wurde aber nichts, weil ihre Leihmutter plötzlich medizinisch nicht mehr geeignet war. Doch nun erwarten Maria und Keven endlich ein Kind!

"Nach einem Jahrzehnt, in dem wir alles versucht haben, sind wir der wunderbaren Familie so dankbar, dass sie uns geholfen hat, unser Baby zu empfangen", verriet die 44-Jährige gegenüber People. Demnach dürfte es nun endlich mit einer Leihmutterschaft geklappt haben. "Keven, mein Vater und ich sind alle überglücklich, dass diese Seele in unser Leben kommt. Was für ein Segen", freute sich die Schauspielerin.

Maria hatte einen Hirntumor, der ihr 2017 erfolgreich entfernt worden war. Eine Schwangerschaft hätte ihren Körper danach zu sehr geschwächt, weshalb sie sich bei einer Agentur für Leihmutterschaften angemeldet hatte. Zuvor hatte sie versucht, mittels künstlicher Befruchtung schwanger zu werden.

Getty Images Maria Menounos, Schauspielerin und Musikerin

Instagram / mariamenounos Maria Menounos, Moderatorin

Photo Credit: Birdie Thompson/AdMedia Maria Menounos, Moderatorin

