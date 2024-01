Diesen Ratschlag gibt Maria Menounos jeder werdenden Mutter!

Maria Menounos (45) hat wichtige Tipps für werdende Mütter! Die US-amerikanische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin hatte durch ihre Moderation des Eurovision Song Contests im Jahr 2006 in Athen große Bekanntheit erlangt. Nach mehreren Jahren der Unfruchtbarkeit wurde sie im Mai des vergangenen Jahres endlich Mama. Ihre Tochter Athena kam per Leihmutterschaft auf die Welt. Für werdende Mütter hat Maria deswegen einen hilfreichen Rat.

Die ehemalige E! News-Korrespondentin sprach am Dienstag im Podcast "Gut Feelings" über ihren Weg zur Mutterschaft. Wegen einer OP habe die 45-Jährige keine Babyparty veranstalten können. Damals habe sie von ihren Freunden jede Hilfe angenommen. "Es ist so viel Arbeit. Also bittet um Hilfe", empfiehlt Maria allen schwangeren Frauen. Das hat auch einen guten Grund: "Das erspart mir den Stress des Ausprobierens."

Die Ratschläge haben Maria offenbar auch selbst geholfen. Vor einigen Monaten schwärmte die Moderatorin nämlich von ihrer Rolle als Mama. "Das Mutter-Dasein läuft super", schrieb sie zu einem Schnappschuss von sich und ihrer Tochter auf Instagram. Zudem erzählte Maria, dass Athena ein Engel und sie unglaublich dankbar sei, dass sie die Zeit mit ihr verbringen dürfe. In einem früheren Interview plauderte sie bereits aus, wie glücklich sie und ihr Mann nun seien, nachdem sie die vergangenen Jahre viel durchgemacht hatten.

Getty Images Keven Undergaro und Maria Menounos am Times Square an Silvester

Getty Images Maria Menounos im Dezember 2022

Instagram / mariamenounos Maria Menounos mit Tochter Athena, August 2023

