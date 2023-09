Das war Maria Menounos' Lieblingsmoment bei ihrer Hochzeit

Maria Menounos (45) erinnert sich an ihren großen Tag zurück! Die Schauspielerin geht schon seit etlichen Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Keven Undergaro (55) durchs Leben. Im Jahr 2017 wagten sie dann einen großen Schritt: Sie gaben sich live im Fernsehen das Jawort! Wenig später folgte dann die große Hochzeitsfeier. Jetzt verrät Maria, was damals ihr Lieblingsmoment bei der Trauung war.

"Meine liebste Erinnerung ist wahrscheinlich, als ich meiner Mutter und meinem Vater erzählte – meiner Mutter, bei der gerade Hirntumor im vierten Stadium diagnostiziert worden war –, dass wir in etwa einer Stunde live im Fernsehen heiraten würden", gibt die Fernsehmoderatorin im Interview mit People zu. Ihre Mutter habe sich so sehr gefreut, dass sie anfing zu weinen!

Im Mai dieses Jahres vergrößerten Maria und Keven ihre Familie: Nachdem sie jahrelang versucht hatten, ein Kind zu bekommen, haben sie schließlich mithilfe einer Leihmutter ihre Tochter Athena auf der Welt begrüßt. "Sie ist wunderbar, sie ist so ein gutes Baby. Wir sind einfach so überglücklich", schwärmte Maria vor Kurzem in der Talkshow "Live with Kelly und Mark".

Keven Undergaro and Maria Menounos im März 2020

Maria Menounos, Moderatorin

Maria Menounos und ihre Tochter, Juli 2023

