Meilenstein: Maria Menounos Tochter Athena wurde getauft!

Maria Menounos (45) und Keven Undergaro (56) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im Mai vergangenen Jahres wurden die Moderatorin und der Schriftsteller mit ihrem ersten Nachwuchs beglückt. Ihre kleine Tochter erblickte das Licht der Welt mithilfe einer Leihmutter. Nun gewährt die frischgebackene Mama einen privaten Einblick in einen ganz besonderen Meilenstein: Athena wurde getauft! Schnappschüsse, die People vorliegen, zeigen, wie Maria ihren Sprössling während der Zeremonie ganz behutsam auf dem Arm trägt. Das Mutter-Tochter-Gespann erschien in einem aufeinander abgestimmten Look, komplett in Weiß. Papa Keven entschied sich hingegen für einen grauen Anzug mit weißem Hemd und einer karierten Krawatte in Rosa.

"Ich bin dem Heiligen Nektarios so dankbar für all die Wunder und wusste, dass sie dort getauft werden musste", schwärmt die 45-Jährige gegenüber dem Newsportal und betont: "Ich bin unserem Priester Pater Demosthenes so dankbar für einen wunderbaren Gottesdienst und für all die Liebe, die er und seine Familie uns entgegengebracht haben." Alles in allem sei es eine "wunderschöne Taufe" für ihre elf Monate alte Tochter gewesen.

Seit bereits 26 Jahren gehen Maria und Keven gemeinsam durchs Leben. 2016 hatte der Filmproduzent seinen ganzen Mut zusammengenommen und seiner Liebsten in der "Howard Stern Show" die Frage aller Fragen gestellt. Ende des darauffolgenden Jahres war es dann so weit: Das Paar gab sich am Times Square das Jawort. Die Zeremonie wurde damals live im Fernsehen übertragen. Nach mehreren Jahren der Unfruchtbarkeit gab die Beauty im Februar 2023 bekannt, dass sie ein Baby per Leihmutterschaft bekommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Jahr 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von der Taufe? Total süß, mir gefallen sie! Na ja, ich finde das etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de