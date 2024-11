Deshalb vermeidet Maria Menounos den Dreh von Sexszenen

Maria Menounos (46) hat kürzlich in einem Interview über ihre Grenzen in der Schauspielerei gesprochen. Sie spielt die Hauptrolle in dem neuen romantischen Weihnachtsfilm "Christmas at Plumhill Manor" zusammen mit Co-Star Kyle Pryor. Maria erklärte, dass sie Sexszenen vermeidet, weil sie "keine Orgasmen vor der Kamera haben" möchte. "Das ist einfach nichts für mich", sagte sie lachend gegenüber Us Magazine.

Obwohl der Film familienfreundlich ist, musste Maria dennoch einige Kussszenen drehen, was ihr sichtlich unangenehm war. "Ich hasse alle Kussszenen. Ich wollte sterben, als ich am ersten Drehtag Kyle küssen musste", gestand sie. Ihr Ehemann Keven Undergaro (57), mit dem sie seit vielen Jahren verheiratet ist, unterstützt sie jedoch voll und ganz. "Er sagt immer zu mir: 'Sei professionell'", erzählte Maria. "Er will nicht am Set sein oder es sehen, aber er versteht, dass es Teil meines Jobs ist."

Sowohl beruflich als auch privat sind Maria und Keven ein eingespieltes Team. Gemeinsam haben sie die 16 Monate alte Tochter Athena, die dieses Jahr getauft wurde. Dieses Jahr gründete das Paar zudem seine eigene Produktionsfirma "We Heart Holidays", um ihre Leidenschaft für Weihnachtsfilme zu teilen. Maria verriet, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter begonnen hat, verstärkt an solchen Projekten zu arbeiten. "Es hilft mir, mit dem Verlust umzugehen", sagte sie. Die Arbeit an "Christmas at Plumhill Manor" genoss sie besonders, da sie in der idyllischen englischen Landschaft drehen konnte. "Die Kulisse ist atemberaubend, und die britischen Schauspieler sind unglaublich talentiert", schwärmte sie.

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Jahr 2014

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro

