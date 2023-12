"Baba Booey"? Maria Menounos wird Ehegelübde nie vergessen!

Dieser Moment wird sie wohl immer wieder zum Lächeln bringen. Maria Menounos (45) und Keven Undergaro (56) sind bereits seit den 1990er-Jahren ein Paar. 2016 hatte der Schriftsteller seiner Geliebten während eines Auftritts in Howard Sterns (69) Radiosendung einen Antrag gemacht. Wenig später gab sich das Liebespaar während der Fox-Silvestersendung 2017 das Jawort. Nun ist es schon ganze sechs Jahre her – doch an einen Moment erinnert sich Maria, als wäre es gestern gewesen!

Keven überraschte seine Zukünftige mit einer liebevollen Anekdote, mit der die TV-Bekanntheit so nicht gerechnet hatte. "Es war der kälteste Silvesterabend seit hundert Jahren und ich hatte erwartet, dass Kev etwas Romantisches sagen würde, wenn wir uns das Eheversprechen geben. Stattdessen begann er mit einem 'baba booey'", erinnert sich Maria im Interview mit People. Das sei ein Ausdruck aus der Howard-Stern-Show – die Brünette sei ein großer Fan von Howard und durch die Verlobung in der Radiosendung habe das Paar eine besondere Verbindung zu ihm. Diese aufmerksame Geste haben sie das grausame Wetter vergessen und die Hochzeit unvergesslich werden lassen.

An einen Moment ihrer Trauung erinnere sie sich besonders gern: "Meine liebste Erinnerung ist wahrscheinlich, als ich meiner Mutter und meinem Vater erzählte – meiner Mutter, bei der gerade Hirntumor im vierten Stadium diagnostiziert worden war –, dass wir in etwa einer Stunde live im Fernsehen heiraten würden." Marias Mama habe vor Freude angefangen zu weinen.

