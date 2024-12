Maria Menounos spricht über ihr Eheleben mit einem Kleinkind

Maria Menounos (46) und ihr Partner Keven Undergaro (57) freuten sich im Juni 2023 über die Geburt ihrer Tochter Athena Alexandra. Seitdem hat die Kleine das Eheleben der Moderatorin ganz schön auf den Kopf gestellt, wie sie in einem Interview mit Us Weekly verrät. "Ich sehe Keven eigentlich kaum noch. Er ist 'die Nachtschwester'", scherzt sie in dem Gespräch und erklärt, dass ihr Partner derjenige sei, der sich in unruhigen Nächten um das Kleinkind kümmert. "Das ist seine Zeit mit ihr und ich mache mich dann alleine im Bett breit", fügt sie augenzwinkernd hinzu.

Maria und der 57-Jährige sind schon seit 1998 ein Paar. Nach so langer Zeit noch ein gemeinsames Kind zu bekommen, habe vieles verändert. Umso dankbarer sei der TV-Star über die gemeinsamen Jahre in Zweisamkeit, in denen sie ihre Beziehung festigen konnten. "Wenn ein Paar Kinder bekommt, ist das Sexualleben erst einmal dahin. Ich meine, wir sind seit 27 Jahren zusammen. Es gibt immer Höhen und Tiefen und gerade ist es eine Abwärtsphase. Das ist für uns kein großes Ding", gesteht die 46-Jährige. Sie mache sich keine Sorgen, dass sich das nicht wieder ändern würde.

Am Silvesterabend 2017 gaben Maria und der Gründer von AfterBuzz sich am Times Square in New York City das Jawort. Gemeinsam hat das Paar schon so einiges durchgemacht. Im Jahr ihrer Hochzeit wurde bei der ehemaligen E! News-Moderatorin ein Gehirntumor diagnostiziert. Der Tumor konnte erfolgreich operativ entfernt werden, dennoch rieten ihr die Ärzte nach diesem Eingriff davon ab, schwanger zu werden. Ihre kleine Tochter bekamen sie daher mithilfe einer Leihmutter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maria Menounos und Keven Undergaro im Jahr 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Keven Undergaro und Maria Menounos am Times Square an Silvester

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige