"Bestes Gefühl": Maria Menounos schwärmt vom Mama-Dasein

Sie teilt Einblicke in ihr Privatleben! Die US-amerikanische Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Maria Menounos (45) erlangte durch ihre Moderation des Eurovision Song Contests im Jahr 2006 in Athen große Bekanntheit. Nachdem sie gemeinsam mit ihrem Mann Keven Undergaro (55) mehr als zehn Jahre lang mit ihrer Unfruchtbarkeit gekämpft hatte, wurde sie im Mai dieses Jahres endlich Mutter. Ihre Tochter Athena kam per Leihmutterschaft auf die Welt. Nun gibt Maria ein ehrliches Update zur Mutterschaft!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die frischgebackene Mutter einen Schnappschuss von sich mit ihrer Tochter auf dem Arm. Dazu schreibt sie: "Das Mutter-Dasein läuft super!" Zudem erzählt Maria, dass ihre Tochter ein Engel und sie unglaublich dankbar sei, dass sie die Zeit mit ihr verbringen dürfe. In einem früheren Interview plauderte sie bereits aus, wie glücklich sie und ihr Mann nun seien, nachdem sie die vergangenen Jahre viel durchgemacht hatten. Dabei gedenkt sie jedoch auch der schweren Zeiten.

"Meine Mutter hatte einen Gehirntumor, dann ich, nach zwei Gehirn-OPs wurden meine beiden Eltern aufgrund von Covid ins Krankenhaus eingeliefert und ich habe meine Mutter verloren. Bei mir wurde Diabetes diagnostiziert und ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen", fasst sie die vergangenen sechs Jahre zusammen. Nun bete sie, dass alles Schlimme vorbei sei und nur noch schöne Tage kommen werden.

Maria Menounos mit Tochter Athena, August 2023

Maria Menounos und ihre Tochter, Juli 2023

Keven Undergaro and Maria Menounos im März 2020

