Süßes Video: So lernte Maria Menounos ihre Tochter kennen

Dieser Moment bleibt für Maria Menounos (45) unvergesslich. Anfang des Jahres hatten die Moderatorin und ihr Mann Keven Undergaro (55) voller Freude bekannt gegeben, dass sie dank einer Leihmutter schon bald zum ersten Mal Eltern werden. Vor wenigen Wochen war es dann so weit: Ihre Tochter Athena Alexandra erblickte das Licht der Welt. Jetzt gibt es erstmals Aufnahmen vom ersten Aufeinandertreffen von Maria und ihrem Baby.

In einem Video, das People vorliegt, ist zu sehen, wie die 45-Jährige zum ersten Mal ihre Tochter nach deren Geburt in den Armen hält. "Okay, Hase, du bist also hier. Du bist angekommen, wir sind in Milwaukee", sagt die TV-Bekanntheit in dem Clip zu ihrem Baby. "Du bist schon 25 Minuten alt, Hase", fügt sie kurz darauf voller Stolz hinzu, während sie ihr kleines Mädchen betrachtet.

In ihrer Rolle als Mama geht die Moderatorin total auf. "Sie ist wunderbar, sie ist so ein gutes Baby. Wir sind einfach so überglücklich", schwärmte Maria erst vor wenigen Tagen bei "Live with Kelly und Mark". Zudem betonte sie, dass es das "tollste Gefühl der Welt" sei, Mama zu sein.

Anzeige

Instagram / mariamenounos Maria Menounos mit ihrer Tochter Athena im Juli 2023

Anzeige

Instagram / mariamenounos Maria Menounos mit ihrem Baby, 2023

Anzeige

Instagram / mariamenounos Maria Menounos, ihr Mann Keven Undergaro und ihr Vater mit ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de