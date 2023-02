Dieses Bachelor-Girl wurde kurz vor ihrer Hochzeit betrogen!

Danielle musste schon eine schlimme Liebespleite einstecken! In der kommenden Staffel von Der Bachelor wird die 28-Jährige um das Herz des neuen Rosenkavaliers David Jackson kämpfen. Dabei muss sie sich gegen 23 weitere Bewerberinnen durchsetzen, um die letzte Rose des Influencers zu erhalten. Mit Rückschlägen kann die Münchenerin aber umgehen: Danielle war nämlich schon verlobt – und musste dann eine herbe Enttäuschung hinnehmen.

RTL erzählte sie von diesem Erlebnis: Nur zwei Wochen vor ihrer Hochzeit wurde Danielle von ihrem Fast-Ehemann betrogen! Doch Trübsal blasen war keine Option: Die angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche stürzte sich kurzerhand ins Datingleben und flog dann sogar spontan mit einer Bekanntschaft von der Dating-App Tinder nach Indien. Ihr Gedankengang war dabei ganz pragmatisch: "Was hab ich zu verlieren?"

Danielles Reisebegleitung entpuppte sich dann jedoch trotz des gemeinsamen Urlaubs ebenfalls nicht als Mr. Right. Wegen dieser Pleiten will sie jetzt in der Fernsehshow ihr Glück versuchen: "Mittlerweile habe ich die Hoffnung, auf herkömmlichem Wege den Richtigen zu finden, fast aufgegeben." Das Bachelor-Girl sei eben auf der Suche nach einem Mann, "der besonders ist."

