Ex-DSDS-Jurorin Anja Lukaseder rechnet mit Dieter Bohlen ab

Auch sie hat keine guten Erfahrungen gemacht! Zurzeit erregt die neue Staffel von DSDS ziemlich Aufsehen. Juror Dieter Bohlen (69) hat nämlich gegenüber der Kandidatin Jill Lange (22) einen sexistischen Spruch abgelassen, der einen Shitstorm auslöste. Katja Krasavice (26), die in diesem Jahr in der Jury der Castingshow sitzt, wetterte in einem Diss-Track schon gegen den Modern Talking-Sänger. Jetzt stellte sich noch eine weitere Ex-DSDS-Jurorin gegen Dieter!

Anja Lukaseder (55) saß 2007 und 2008 neben Dieter in der Jury. Die Musikmanagerin findet zu dem Drama um ihn und Katja klare Worte: "Der Sexismus in der Show ist natürlich mehr als nur unschön und alles andere als zeitgemäß", betonte sie gegenüber Bild. Dabei stellt sie sich vor allem hinter die Rapperin: "Ich finde es großartig, wie Katja Krasavice mit dem Thema umgeht! Diese Frau hat 'Eier' und lebt im Hier und Jetzt, in 2023. Das kann man von Dieter leider nicht behaupten. Katja gibt vielen jungen Frauen das nötige Selbstwertgefühl und Stabilität."

Aber auch schon damals, als Anja noch mit dem Poptitan zusammenarbeitete, hatte sie ihre Bedenken. "Ich kam mit ihm zurecht, musste mich aber auch immer wieder behaupten, denn sonst hätte er mich überhaupt nicht ernst genommen. Das ist natürlich nicht einfach, war anstrengend, unnötig und vor allem nicht fair", erklärte sie. Dieter habe damals auch ihr gegenüber blöde Sprüche abgelassen und sich unangemessen verhalten.

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

Getty Images Anja Lukaseder, 2009

Getty Images Dieter Bohlen, April 2019

