"Wir beten": Zach Roloff muss sich wichtiger OP unterziehen

Zach Roloff (32) steckt inmitten einer schwierigen Zeit! Der "Little People, Big World"-Star ist inzwischen Familienvater und hat mit seiner Frau Tori drei Kinder. Wie auch der Realitystar selbst leben seine Kids mit Achondroplasie, was bedeutet, dass sie kleinwüchsig sind. Aus diesem Grund musste sein ältester Sohn Jackson schon an den Beinen operiert werden. Jetzt bereitet jedoch auch Zachs Gesundheit Probleme – ihm steht eine wichtige Operation bevor.

Via Instagram meldete sich Zachs Vater Matt Roloff mit einem Update zu seinem Sohn und erklärte, dass dem 32-Jährigen eine Shunt-Revision bevorsteht. Das bedeutet, dass ein Shunt – ein Schlauch, der Gefäße oder Hohlräume miteinander verbindet – wiederhergestellt wird. "Die Familie steht in ständigem Kontakt und Austausch. Wir beten alle für Zach, da er sich einer wichtigen Shunt-Revision unterziehen muss", schrieb Matt und betonte: "Er ist in guten Händen und Tori setzt sich mit aller Kraft für sein Wohlergehen ein. Sprecht alle Gebete für Zachs erfolgreiche Genesung."

Auch Tori hatte sich zuvor schon in ihrer Instagram-Story gemeldet. "Sie sagen, es ist ein Routineeingriff, aber es ist weit von meiner Routine entfernt und Zach und ich sind nervös", hatte die dreifache Mutter ihre Community wissen lassen. Ihr Vertrauen in die Ärzte sei jedoch groß.

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie im Mai 2022

Instagram / zroloff07 Zach Roloff, TV-Star

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit einem ihrer Kinder

