Vor Not-OP am Gehirn: Zach Roloff befürchtete zu sterben!

Er hatte höllische Schmerzen. Zach Roloff (33) musste sich zuletzt einer wichtigen Notoperation unterziehen. Der Shunt des "Little People, Big World"-Stars, ein Schlauch, der in sein Gehirn eingesetzt wurde, um Flüssigkeiten in den Magen abzuleiten, wies zwei Brüche auf – eine Revision war dringend nötig. Das TV-Gesicht hat den Eingriff gut überstanden. Seine Frau Tori berichtet nun, wie groß die Sorge um ihren Mann war: Tori hat Zach noch nie mit so starken Schmerzen erlebt.

In der Staffelpremiere von "Little People, Big World" erinnert sich die Mutter an die schrecklichen Momente vor dem Eingriff ihres Liebsten zurück, in dem er über höllische Kopfschmerzen klagte. "Ich habe Zach noch nie zuvor mit so großen Schmerzen gesehen", erklärt sie. Er habe sogar gefürchtet, durch den defekten Schlauch zu "sterben", wie Tori zugibt und hinzufügt: "Wir saßen auf Messers Schneide und wussten es einfach nicht" – wohin diese Migräne letztendlich führen würde, sei den beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst gewesen.

Mittlerweile ist die OP vorbei und der kleinwüchsige Serienstar auf dem Weg der Genesung. "Ich bin wieder zu Hause und erhole mich!", brachte er seine Instagram-Follower vergangenen Montag auf den neusten Stand und fügte hinzu: "Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben oder vorbeigekommen sind, um [meine Frau] und die Kinder zu unterstützen."

Zach Roloff nach seiner Operation im Februar 2023

Tori Roloff, Ehefrau von Zach Roloff

Zach Roloff mit seinen Kindern im Februar 2023

