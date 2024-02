Zach Roloff gibt "Little People, Big World"-Ausstieg bekannt

Sie machen Schluss! Über viele Jahre lang waren Zach Roloff (33) und seine Frau Tori Roloff ein Teil der Reality-TV-Sendung "Little People, Big World". Die Show begleitet unter anderem das Ehepaar und ihre Kinder durch ihren Alltag. Nach 25 Staffeln wollen die beiden TV-Stars dieses Kapitel nun jedoch beenden. Zach und Tori geben offiziell ihr "Little People, Big World"-Aus bekannt!

"Wir kommen nicht mehr zu "Little People, Big World" zurück. Wir sind fertig. Dieser Teil unseres Lebens, dieses Kapitel, ist abgeschlossen", verkünden die beiden in dem Podcast "Raising Heights" bekannt. "Ich denke, das Kapitel ist abgeschlossen, unabhängig davon, ob man uns zurückfragt oder nicht. Wir haben ziemlich deutlich gemacht, dass wir mit diesem Kapitel aus verschiedenen Gründen fertig sind", erklärt Zach.

In der Show gab das Paar stets sehr intime Einblicke. Unter anderem thematisierten die beiden auch Zachs Not-OP am Gehirn. "Ich habe Zach noch nie zuvor mit so großen Schmerzen gesehen", erinnerte sich Tori in der Sendung zurück.

