Nach wichtiger Gehirn-Operation: So steht es um Zach Roloff

Hat Zach Roloff (32) seine Operation gut überstanden? Die Familie des "Little People, Big World"-Stars machte besorgniserregende Nachrichten publik. Der Vater von drei Kindern musste sich einer wichtigen Operation unterziehen. Bei einer Shunt-Revision sollte ein Schlauch, der in seinem Gehirn Gefäße miteinander verbindet, erneuert werden. Inzwischen hat Zach den Eingriff hinter sich und seine Frau Tori meldete sich mit einem Update.

Via Instagram teilte seine Gattin Bilder, die Zach in seinem Krankenhausbett zeigen. Auf einem davon zeigt er einen Daumen nach oben. "Zachary hatte heute Morgen eine Notrevision des Shunts. Es waren beängstigende 72 Stunden, aber es geht ihm gut und er erholt sich!", ließ Tori ihre Community wissen und bedankte sich für die Unterstützung der Fans. Auch an ihren Mann richtete sie ermutigende Worte: "Du bist ein verdammt harter Bursche, Zach. Du hattest gerade eine Gehirnoperation... und hast sie wie ein Rockstar gemeistert. Ich bin so stolz auf dich."

Schon zuvor hatte Tori angemerkt, großen Respekt vor der Operation zu haben. "[Die Ärzte] sagen, es ist ein Routineeingriff, aber es ist weit von meiner Routine entfernt und Zach und ich sind nervös", hatte sie in ihrer Instagram-Story geschrieben, gleichzeitig aber ihr Vertrauen in das Team betont.

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie im Mai 2022

Instagram / toriroloff Zach Roloff nach seiner Operation im Februar 2023

Instagram / toriroloff Zach und Tori Roloff, Ehepaar

