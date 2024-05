Allererste Freundin ihres Mannes: Tori Roloff war besorgt

Die "Little People, Big World"-Stars Tori (33)und Zach Roloff (34) waren 2015 vor den Traualtar getreten und sind mittlerweile Eltern von drei Kindern. Trotz ihrer kleinen Familie plagten Tori Zweifel, wie sie jetzt in ihrem Podcast "Raising Heights" gesteht. Da ihr Mann vor ihr noch nie eine Frau datete und so mit ihr alles zum ersten Mal erlebt habe, seien bei ihr oft Zweifel hochgekommen. "Eine meiner größten Unsicherheiten, als ich mit dir ausging, war, dass ich immer dachte: 'Willst du sehen, was es sonst noch gibt?'", erklärt die Reality-TV-Darstellerin und fährt fort: "Ich war deine erste Verabredung, dein erster Kuss, dein erstes Mal, und ich hatte immer im Hinterkopf, dass du eines Tages aufwachen und sagen würdest: 'Oh, ich möchte etwas anderes probieren, ich habe genug von diesem Geschmack. Ich möchte etwas anderes probieren.'"

Zach versichert seiner Liebsten noch nie solche Gedanken gehabt zu haben, dennoch gibt er zu, dass er sich vor dem Bund fürs Leben "wahrscheinlich noch ein bisschen länger hätte verabreden können". Wie glücklich die beiden miteinander sind, machen sie immer wieder klar. In einem People-Interview vor einigen Jahren schwärmte der 34-Jährige von seiner Frau: "Tori hat mich aus meinem Schneckenhaus geholt und mich sozialer gemacht".

Über ihre Unsicherheiten spricht Tori auch in der Reality-TV-Show "Little People, Big World" ganz offen. Nachdem ein Mädchen aus der Tanzgruppe ihrer kleinen Tochter auf die Toilette gegangen war, musste auch Lilah aufs stille Örtchen. "Und ich dachte mir: 'Nein, nein, nein, wir werden dieses Spiel nicht spielen. Nur weil jemand anders pinkelt, werden wir es nicht auch machen'", berichtete die TV-Persönlichkeit. Doch das stellte sich als fataler Fehler heraus: "Nun, fünf Minuten später machte sie sich genau dort in die Hose und ich fühlte mich wie eine schreckliche Mutter, so schlimm."

