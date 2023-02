Nach Gehirn-OP: Zach Roloff genießt Zeit mit seinen Kids!

Zach Roloff (32) ist endlich wieder zu Hause angekommen! Vor wenigen Tagen hatte der Vater des "Little People, Big World"-Stars erklärt, dass sich der kleinwüchsige TV-Star einer wichtigen Operation am Gehirn unterziehen muss. Mithilfe einer Shunt-Revision sollte ein Schlauch, der Gefäße und Hohlräume miteinander verbindet, erneuert werden. Jetzt hat er die OP hinter sich und konnte das Krankenhaus bereits schon wieder verlassen. Mithilfe seiner Kids kommt Zach nun wieder zu Kräften!

Via Instagram gab Zach am Montag einen Einblick in seinen Genesungsprozess und erklärte, dass er bereits auf dem Weg der Besserung sei. "Ich bin wieder zu Hause und erhole mich! Vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben oder vorbeigekommen sind, um [meine Frau] und die Kinder zu unterstützen", lauteten die wertschätzenden Worte des 32-Jährigen. Dazu teilte Zach einen niedlichen Schnappschuss, auf dem er es sich gemeinsam mit seinen drei Kids auf der Couch gemütlich macht.

Auch seine Ehefrau Tori Roloff meldete sich kurz nach der Operation mit einem Update. "Es waren beängstigende 72 Stunden, aber es geht ihm gut und er erholt sich. Du bist ein verdammt harter Bursche, Zach. Du hattest gerade eine Gehirnoperation... und hast sie wie ein Rockstar gemeistert", schrieb sie unter einem Bild, auf dem Zach kurz nach dem Eingriff im Krankenbett liegt.

Instagram / toriroloff Tori Roloff und ihre Familie im Mai 2022

Instagram / toriroloff Zach Roloff nach seiner Operation im Februar 2023

