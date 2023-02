"Der beste Tag": Tammy Slaton schwärmt von ihrer Hochzeit

Tammy Slaton schwärmt vom schönsten Tag ihres Lebens! Bekannt wurde die US-Amerikanerin durch die Reality-TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg". Aufgrund ihrer Fettleibigkeit kämpft Tammy mit gesundheitlichen Problemen, weswegen sie sich seit einigen Monaten in einer Reha erholt. Dort fand die TV-Bekanntheit die Liebe ihres Lebens! Im November vergangenen Jahres machte ihr Partner Caleb seiner Liebsten einen Antrag, wenige Wochen später sollten bereits die Hochzeitsglocken läuten. Jetzt spricht Tammy offen über ihr Eheleben!

Wie Mirror jetzt berichtet, gab die 36-Jährige zu, dass sie sich "schon lange nicht mehr so gut gefühlt" hat. "Es war der beste Tag unseres Lebens. Es war so viel Liebe im Raum. Ich bin dankbar, dass so viele Familienmitglieder und unsere Familie aus der Reha kommen konnten", erinnerte sich Tammy glücklich. "Ich habe viel mehr Energie. Ich genieße das Leben in vollen Zügen", ergänzte sie außerdem.

Auch Tammys Schwester Amy fand liebevolle Worte für ihren Schwager. "Als sie mir zum ersten Mal erzählte, dass sie mit Caleb zusammen ist, dachte ich: 'Das ist gut. Vielleicht können sie sich zusammentun und sich gegenseitig auf eine Art und Weise motivieren, wie wir sie als Familie nicht motivieren konnten'", verriet der TV-Star in einem Interview mit E! News.

TikTok / tammyslaton2020 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

