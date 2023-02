Er war der Agent vieler Mega-Stars: Jeff Ballard ist tot!

Hollywood trauert um Jeffrey Ballard! Bereits als Teenager wagte der Manager seinen ersten Schritt in die Arbeitswelt. Noch während er Journalismus-Student war, hatte Jeff damals seine ersten beiden Kunden unter Vertrag genommen: Adam Rich und Dick Van Patten (✝86). Auf die beiden Schauspieler folgten viele weitere Promis wie Zac Efron (35) oder auch Jared Leto (51). Doch jetzt machten traurige Nachrichten die Runde: Jeffrey ist verstorben.

Wie Deadline berichtete, hat der Sprecher von Project Angel Food – einer Organisation, die Jeff sehr am Herzen lag – den Tod des Agenten bekannt gegeben. Bereits am 30. Januar habe Jeff den Kampf gegen den Krebs, den er seit über fünf Jahren geführt hatte, verloren. Seine letzten Tage habe er im Krankenhaus in Santa Monica verbracht. Der US-Amerikaner wurde nur 64 Jahre alt.

Zahlreiche Promis trauern um den erfahrenen Manager. "Es ist kein Geheimnis, dass er in den 37 Jahren, in denen er mein Agent war, eine Menge Arbeit hatte, die es zu bewältigen gab. [...] Gute Reise JB, du wirst schmerzlich vermisst, jetzt und für immer", drückte unter anderem Charlie Sheen (57) seine Trauer in einem Statement gegenüber Deadline aus. Auch Lori Loughlin (58) meldete sich zu Wort: "Jeff war ein großartiger Freund. [...] Ich vermisse ihn sehr."

Instagram / jeffballardpr Zac Efron und Jeffrey Ballard

Instagram / jeffballardpr Jeffrey Ballard und Charlie Sheen (links)

Instagram / jeffballardpr Jeffrey Ballard und Katy Perry

