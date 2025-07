Als Paar? Tom Cruise und Ana de Armas genießen Spanien-Trip

Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) heizen erneut die Gerüchte über eine mögliche Romanze an. Das Duo wurde während eines entspannten Urlaubs auf Menorca gesichtet. Dabei verbrachten sie sonnige Stunden auf einem Boot vor der Küste der malerischen Baleareninsel. In lässigen Outfits genossen der Schauspieler und die kubanische Schönheit die gemeinsame Zeit auf dem Wasser. Ana trug ein leichtes, weißes Kleid über einem Bikini und ergänzte den Look mit einem Strohhut, während Tom sich für einen hellblauen Pullover, Shorts und einen Panama-Hut entschied. Anas treuer Begleiter, ihr Hund Salsa, war ebenfalls an Bord, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Hello! vorliegen.

Die Reise kommt nach einer Phase, in der beide Stars eine Zeit lang getrennt voneinander in der Öffentlichkeit auftraten. Während Tom seine Promo-Tour für den Actionfilm "Mission: Impossible – The Final Reckoning" absolvierte, arbeitete Ana an der Bewerbung ihres eigenen neuen Filmprojekts "Ballerina". Doch ihre jüngsten gemeinsamen Auftritte, darunter auch der Besuch von David Beckhams (50) Geburtstagsparty im April, in Kombination mit wiederholten Sichtungen in Toms Helikopter, haben die Spekulationen über eine mögliche Beziehung zuletzt ordentlich angeheizt. Die neue Bootstour lässt die Gerüchteküche jetzt erneut brodeln.

Bereits vor rund zwei Monaten sorgte ein Interview von Ana für Aufsehen, als sie bei "Good Morning America" über die geplanten gemeinsamen Filmprojekte mit Tom sprach. "Wir arbeiten definitiv an vielen Dingen. Nicht nur an einem, sondern an einigen Projekten mit Doug Liman, Christopher McQuarrie und natürlich Tom. Und ich bin so aufgeregt", verriet die TV-Bekanntheit damals. Damit bestätigte sie zumindest die berufliche Nähe der beiden und heizte auch die Spekulationen über weitere gemeinsame Auftritte an. Damals erwähnte sie jedoch keine weiteren Details zu den geplanten Projekten, die sie nun möglicherweise auch bei ihrem privaten Trip vertiefen.

Lisa Maree Williams/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair Collage: Tom Cruise und Ana de Armas

Getty Images Tom Cruise in New York City, Mai 2025

Getty Images Ana de Armas, Juni 2025