Knutscher von Jonathan Bailey: So reagierte Scarletts Mann

Scarlett Johansson (40) und Jonathan Bailey (37) haben auf den roten Teppichen der "Jurassic World: Die Wiedergeburt"-Premieren für Gesprächsstoff gesorgt. Bei den Events in London und New York tauschte das Schauspiel-Duo freundschaftliche Küsse, die sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zogen. In New York war auch Scarletts Ehemann Colin Jost (43) mit von der Partie. Doch Ärger gab es keinen, im Gegenteil, er nahm diesen Moment mit Humor. Im Interview mit Entertainment Tonight scherzte er, Jonathan und er sollten vielleicht "den Kreis schließen" und ebenfalls einen Kuss wagen. Der Komiker nahm die Schlagzeilen also gelassen und erklärte, es sei nur ein freundschaftlicher Gruß.

Jonathan, bekannt aus der Serie Bridgerton, verteidigte in einem Interview, ebenfalls mit Entertainment Tonight, die Küsse mit Scarlett und betonte: "Wenn man seine Freunde nicht küssen kann, dann ist das Leben zu kurz." Der Schauspieler, der seine Beziehung zu einem Mann im Jahr 2023 angedeutet hatte, zeigte sich dabei völlig entspannt. Gleichzeitig machte Colin, der für seine Auftritte bei Saturday Night Live bekannt ist, deutlich, dass er in Jonathan keine Bedrohung für seine Ehe sieht. "Ich denke, es ist alles in Ordnung", sagte er mit einem Augenzwinkern.

Auf der London-Premiere im renommierten Odeon Luxe Leicester Square begeisterten Scarlett und Jonathan nicht nur mit ihrem freundschaftlichen Umgang, sondern auch mit ihren stilvollen Looks. Scarlett überzeugte in einer funkelnden Robe von Vivienne Westwood, während Jonathan gewohnt charmant auftrat. Die beiden scheinen nicht nur beruflich ein eingespieltes Team zu sein, sondern es verbindet sie offenbar auch eine tiefe Freundschaft, die sie auch jenseits der Filmsets gepflegt demonstrieren.

Collage: Getty Images, Jamie McCarthy / Getty Images Colin Jost, Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, Collage

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, Mai 2023

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025