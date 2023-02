Im Alter von 91 Jahren: Regisseur Carlos Saura ist gestorben

Die Filmwelt ist in großer Trauer! Seit 1959 ist Carlos Saura als Regisseur tätig gewesen. Schon früh konnte der gebürtige Spanier die Kinofans in seiner Heimat mit seinen Filmen begeistern. Der weltweite Durchbruch gelang ihn dann 1983 mit "Carmen". Für den Streifen wurde er sogar bei den Filmfestspielen in Cannes mit Preisen ausgezeichnet. Doch nun müssen die Bewunderer des Regisseurs Abschied nehmen, denn Carlos ist verstorben.

Wie mehrere Medien berichteten, hat den Tod des 91-Jährigen die spanische Akademie der Filmkunst und Wissenschaft bekannt gegeben. In ihrem Statement teilte sie mit, dass Carlos "eine der wichtigsten Figuren in der Geschichte des spanischen Kinos" gewesen war. Auch gaben sie preis, dass der Regisseur zu Hause im Kreise seiner Familie verstorben ist.

Im Laufe seine Karriere beschäftigte sich Carlos in seinen Filmen vorwiegend mit Themen, die an die spanische Geschichte, wie unter anderem den Bürgerkrieg von 1936 bis 1939, erinnerten. Zudem wurde ihm nachgesagt, sein Augenmerk auf Träume, Symbolismus und den Tod gelegt zu haben. Am Samstag hätte der 91-Jährige bei der Preisverleihung der spanischen Akademie mit dem Goya-Ehrenpreis ausgezeichnet werden sollen.

