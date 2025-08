Immobilienstreit: Katy Perry vermietete Haus an Chris Pratt

Katy Perry (40) steht seit mehr als zwei Jahren im Zentrum eines brisanten Rechtsstreits um ein luxuriöses Anwesen in Santa Barbara, Kalifornien. Das acht Schlafzimmer und neun Badezimmer umfassende Haus, das Katy 2020 für 13 Millionen Euro über ihren Geschäftspartner Bernie Gudvi erwarb, ist nun zum Mittelpunkt neuer Schlagzeilen geworden. Der Vorbesitzer Carl Westcott wirft Katy und ihrem Manager vor, das Haus unrechtmäßig gekauft zu haben, da er zum Zeitpunkt der Abwicklung nicht geschäftsfähig gewesen sei. Jetzt sorgt eine unerwartete Wende für Aufsehen: Laut Gerichtsdokumenten, über die unter anderem Us Weekly berichtet, soll das umstrittene Anwesen an niemand Geringeren als Chris Pratt (46) und seine Frau Katherine Schwarzenegger (35) vermietet worden sein.

Carl, der an Huntington-Krankheit leidet und sich in einer Pflegeeinrichtung befindet, behauptet, dass er Tage nach der Vertragsunterzeichnung im Jahr 2020 seine Meinung geändert habe. Zu dieser Zeit war er laut seiner Anwälte in einem Zustand von Verwirrung und delusionalen Gedanken aufgrund einer kürzlich durchgeführten Wirbelsäulenoperation. Das Management von Katy lehnte es allerdings ab, den Vertrag rückgängig zu machen, und damit begann der langwierige Rechtsstreit. Durch den vermeintlichen Einzug von Chris und Katherine könnte sich das Verfahren nun weiter zuspitzen. Die Sängerin selbst wird in Kürze befragt, um zu klären, ob und inwiefern sie von der Vermietung wusste und welche Rolle dies im Kontext der rechtlichen Komplikationen spielt.

Das Haus in Santa Barbara ist nicht nur Schauplatz eines juristischen Dramas, sondern auch ein Symbol für die hochkomplexen Leben und Geschäftsbeziehungen der Hollywood-Stars. Für Chris dürfte der Trubel um das Anwesen nicht neu sein, da er und seine Frau in der Vergangenheit selbst wegen ihrer Immobiliengeschäfte Schlagzeilen gemacht haben. Katy, die mit ihrem Ex-Partner Orlando Bloom (48) eine Tochter gemeinsam hat, zeigt sich nach außen hin bislang eher gelassen, doch Beobachter spekulieren darüber, wie der öffentliche Druck und die Dynamik der Prominentenbeziehungen letztendlich alle Beteiligten beeinflussen könnten. Fans und Kritiker gleichermaßen verfolgen gespannt die nächsten Entwicklungen in diesem spektakulären Fall.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Katy Perry und Chris Pratt

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "The Electric State"-Premiere, Februar 2025