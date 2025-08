Mystische Wolke bei Hulk Hogans Beerdigung wirft Fragen auf

In Largo, Florida, versammelten sich am Dienstag Freunde, Familie und Fans, um Wrestling-Legende Hulk Hogan (†71) die letzte Ehre zu erweisen. Doch während der Trauerfeier spielte sich etwas Erstaunliches am Himmel ab: Eine Wolke, die frappierend an eine der berühmten Posen des Hulksters, wie ihn Fans liebevoll nannten, erinnerte, bildete sich über der Indian Rocks Baptist Church. Dee Jay Silver, ein enger Freund des Verstorbenen, hielt das Himmelsphänomen fest und teilte das Bild auf Instagram. Auch Bam Margera zeigte sich beeindruckt und schrieb auf seinem Instagram-Account: "Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich es auch nicht."

Die bewegende Feierstunde lockte zahlreiche prominente Gäste nach Florida, darunter Triple H (56), Stephanie McMahon (48), Kid Rock (54) und Comedian Theo Von (45). Ebenso wohnten Hulks Witwe Sky und seine Ex-Frau Linda Hogan (65) der Zeremonie bei. Mit Abwesenheit glänzte jedoch Tochter Brooke Hogan (37), die sich für eine andere Form des Abschieds entschied. Auf Instagram schrieb sie mit emotionalen Worten unter ein Bild, das sie mit ihren Kindern zeigt: "Mein Vater hasste die Morbidität von Beerdigungen. Er hätte keine gewollt." Stattdessen verbrachte sie Zeit an einem Strand in Florida und gedachte dort auf ihre Weise ihres Vaters. Die Schauspielerin habe nach der aufrichtigsten Weise gesucht, ihn zu ehren. Sie trauerte "... auf die Weise, die mir das Gefühl gab, ihm am nächsten zu sein".

Neben der Prominenz und den rührenden Gesten wurde die Trauerfeier durch weitere symbolträchtige Details geprägt. Die gelben Akzente, die sich in der Kleidung der Gäste und den Blumen wiederfanden, erinnerten daran, wie prägend diese Farbe in Hulks Wrestling-Karriere war. Der 71-Jährige, der am 24. Juli an Herzversagen starb und vor seiner Karriere als Baseballspieler in Amateurvereinen zu finden war, hinterlässt nicht nur in seiner großen Familie eine Lücke, sondern auch ein Vermächtnis durch seine einzigartige Bühnenpräsenz im Showbusiness. Das macht ihn für Millionen von Fans unvergesslich. "Als eine der bekanntesten Figuren der Popkultur verhalf Hogan der WWE in den 1980er-Jahren zu weltweiter Bekanntheit", würdigte der Wrestling-Verband WWE den Publikumsliebling, der sogar im Film "Rocky III – Das Auge des Tigers" mit Sylvester Stallone (79) zu sehen war, in einem Statement auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk Hogan, Wrestler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hulk und Brooke Hogan, 2007

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Hulk Hogan, April 2005

Anzeige