"In Kinderplanung": Ricarda Lang will eigene Familie gründen

Ricarda Lang (31), ehemalige Parteivorsitzende der Grünen und heutige Bundestagsabgeordnete, hat in einem Interview ganz persönliche Einblicke gewährt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Wilsch, einem Mathematiker und ehemaligen Sprecher der Grünen Jugend Bayern, plant die 31-Jährige, eine Familie zu gründen. "Wir sind auch in der Kinderplanung, ja, auf jeden Fall", verriet die Politikerin im Talk-Format Bembel & Gebabbel, das in Hamburg aufgezeichnet wurde. Bereits vergangenes Jahr sprach sie im Gespräch mit Bunte davon, dass "Mutter sein etwas Wunderschönes" sei und dass sie die Details mit ihrem Mann besprechen wolle. Jetzt scheinen sich ihre Überlegungen zu konkretisieren.

Das Paar, das vor einem Jahr den Bund der Ehe geschlossen hat, setzt auf ein modernes Rollenverständnis, wie Ricarda betonte: Florian werde sich gleichberechtigt um die Kinder kümmern, da es immer mehr Männer gebe, die dies ebenfalls möchten. Dass Ricarda dabei eine Vorreiterrolle einnimmt, zeigt sich auch in ihrer öffentlichen Präsenz. Auf Instagram begeistert sie ihre Fans regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag, ihre Arbeit und ihre Beziehung. Erst kürzlich wurde ein Make-over von ihr viel beachtet, das die Politikerin in neuem Glanz zeigte.

Neben den Familienplänen hat Ricarda in der Vergangenheit bereits Schritte unternommen, um sich auf eine gesunde Zukunft vorzubereiten. Da ihr aufreibender Beruf sie sowohl physisch als auch psychisch fordert, entschied sie sich, mehr auf ihren Körper zu achten. Dabei stand nach eigener Aussage vor allem ihre Gesundheit im Fokus. Mit dieser Einstellung scheint sie nicht nur ihre politischen, sondern auch ihre privaten Ziele mit viel Energie und Optimismus anzugehen – zur Freude ihrer Fans, die gespannt auf die nächsten Neuigkeiten aus ihrem Leben warten.

Getty Images Ricarda Lang bei der Glamour Women of the Year Awards 2023 im Fotografiska Berlin

Getty Images Florian Wilsch und Ricarda Lang beim Bundespresseball 2024

Getty Images Ricarda Lang im Mai 2024