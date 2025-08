"Fernsehpapa": Esther Sedlaczek trauert um Ulli Potofski

Die TV-Welt trauert um Ulrich "Ulli" Potofski, der am 3. August 2025 im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Besonders berührt zeigt sich eine, die eng mit ihm zusammengearbeitet hat: Esther Sedlaczek (39). Die Moderatorin verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement von ihrem einstigen Kollegen, den sie als ihren "Fernsehpapa" bezeichnete. "Die Tränen sind noch nicht getrocknet, aber was bleibt, sind endlos viele wunderbare Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit und an dich als einzigartigen Menschen", schrieb sie in einem rührenden Instagram-Beitrag.

Esther schilderte, wie sehr ihr Ulli (†73) in ihren frühen Karrierejahren zur Seite stand. Ohne Eitelkeit oder Konkurrenzdenken habe er sie an die Hand genommen und sichergestellt, dass sie wachsen konnte. "Du warst nicht einfach nur ein Wegbegleiter und Kollege. Du warst mein 'Fernsehpapa' und ich war deine 'Fernsehtochter'. Das mag sich kitschig anhören, aber genau so war es. Und es wird immer so bleiben. Du wirst nicht nur der Fernsehwelt mit deiner unnachahmlichen Art als Sportreporter fehlen, sondern so vielen auch als der besondere Mensch, der du warst", hob sie hervor. Begleitet wurde ihr Beitrag von liebevollen Fotos der beiden, die sie lächelnd und in unvergesslich schönen Momenten zeigen. Mit den Worten "In Liebe – deine Fernsehtochter" verabschiedete sie sich von dem Mann, der nicht nur in ihrer beruflichen Welt, sondern auch persönlich einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen hat.

Ulli war eine wahre Legende in der Sportberichterstattung. Mit seiner unnachahmlichen Art und seinem authentischen Auftreten wurde er zu einem der beliebtesten Moderatoren in Deutschland. In seinem Podcast "Herz, Seele, Ball" meldete er sich noch wenige Tage vor seinem Tod aus dem Krankenhaus und zeigte sich optimistisch. Die Nachricht seines Todes hinterlässt nicht nur in der TV-Welt eine große Lücke, sondern auch bei seinen vielen Fans und Menschen, die ihn für seine Bodenständigkeit und seinen einzigartigen Charakter schätzten.

Instagram / hannahann Ulrich Potofski und Esther Sedlaczek, Sportreporter

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und Ulrich Potofski

