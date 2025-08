Denise Richards wird erneut mit einem blauen Auge gesehen

Was ist bei Denise Richards (54) los? Die Schauspielerin wurde am Dienstag in Calabasas, Kalifornien, mit sichtbaren Verletzungen im Gesicht gesichtet. Das zeigen Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen. Unter ihrem rechten Auge ist ein auffälliger dunkler Schatten zu sehen, zudem zeigt ihr Kinn eine Blessur. Die 54-Jährige, die sich derzeit in einer emotional aufgeladenen Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Aaron Phypers befindet, wirkte sichtbar angespannt. Trotz einer bestehenden einstweiligen Verfügung gegen ihren Ex-Mann hatte sie wenige Tage zuvor sein Haus aufgesucht, was zu einem Drama vor Ort führte.

Denise' Umfeld gab gegenüber dem US-amerikanischen Magazin jedoch Entwarnung. Die auffälligen Stellen seien nicht auf Verletzungen, sondern vielmehr auf Beauty-Behandlungen zurückzuführen. Denise soll kürzlich kosmetische Behandlungen, darunter Microneedling und Injektionen, durchführen lassen haben. Außerdem betonten die Insider, dass es sich auf den Fotos lediglich um einen optischen Effekt von Licht und Schatten handele. Trotzdem versetzten die Bilder Fans in Sorge, denn Denise hatte in der Vergangenheit schwere Vorwürfe des körperlichen und emotionalen Missbrauchs gegen Aaron erhoben.

Erst kürzlich eskalierte ein Streit komplett. Denise soll am vergangenen Sonntag überraschend bei Aarons Haus aufgetaucht sein – obwohl gegen ihn eine einstweilige Verfügung vorliegt. Laut TMZ wollte die Reality-TV-Bekanntheit nur den gemeinsamen Hund abholen, doch der Vorfall eskalierte: Sie soll lautstark an die Tür gehämmert und versucht haben, Aarons Eltern aus dem Haus zu drängen. Die Situation wurde so brenzlig, dass Aaron sogar die Polizei rief. Er selbst war bei dem Vorfall nicht anwesend, da er die einstweilige Verfügung wahren wollte.

Imago Denise Richards, Realitystar

ActionPress Denise Richards, Schauspielerin

