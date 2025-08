Lorenz Büffels Show "Die Büffels": Das erwartet Zuschauer

Lorenz Büffel (46) stößt sich die Hörner ab, allerdings nicht so, wie jetzt viele denken: Der Entertainer und seine Frau Emily Gierten laden die Zuschauer in ihrer neuen Show "Die Büffels" zu einem ganz besonderen Einblick in ihr Leben ein. In der Doku-Serie, die auf Mallorca spielt, öffnen die beiden nicht nur die Türen zu ihrem Familienalltag, sondern geben auch Einblicke in Lorenz' Arbeit als Stimmungssänger auf der beliebten Ferieninsel. "Die Leute können sich vor allem darauf freuen, dass sie Lorenz Büffel unter seinen Hörnern kennenlernen dürfen", erklärte Emily im Gespräch mit Promiflash und betonte, dass in der Show die privateste Seite der beiden gezeigt wird.

Neben jeder Menge Spaß und Szenen aus Lorenz’ Bühnenleben zeigt die Serie auch, mit welchen Herausforderungen das Paar als Mallorca-Residenten zu kämpfen hatte. "Es gibt viele, die den Wunsch haben auszuwandern, aber das ist nicht immer einfach", verriet der Stimmungssänger und erklärte weiter, welche Schwierigkeiten im Alltag auf der Insel gemeistert werden müssen. Von Behördenangelegenheiten bis hin zu Problemen, die mit dem Leben als echte Mallorquiner einhergehen – in der Show wollen sie das Leben auf der beliebten Baleareninsel so authentisch wie möglich darstellen. "Wenn du Resident werden willst, musst du schon dranbleiben", erinnerte sich der Musiker an diese turbulente Anfangsphase. "Und ich glaube, dass das schon für viele auch interessant ist zu sehen."

Für den zweifachen Vater Lorenz, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt und eigentlich aus Österreich stammt, und Emily, die ihre Wurzeln in Deutschland hat, ist Mallorca weit mehr als nur eine Kulisse. Sie sehen die Insel als ihr wirkliches Zuhause und teilen in "Die Büffels" diesen ganz besonderen Teil ihres Lebens mit der Öffentlichkeit. Nach außen zeigen sich die beiden taff und humorvoll, doch Fans dürfen sich auf tiefere Einblicke freuen. Die beiden lernten sich 2019 stilecht im Megapark auf Malle kennen. Lorenz wurde nach seinem Hit "Johnny Däpp" im Jahr 2016 als neuer Star der Partymeile gehandelt und Emily arbeitete vor Ort als Künstlerbetreuerin.

Musikvideo: "Lorenz Büffel" mit "Der Zug hat keine Bremse" Lorenz Büffel, 2024 auf Mallorca

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten, TV-Persönlichkeiten

Instagram / lorenzbueffel Lorenz Büffel und Emily Gierten mit ihrem Sohn Bruno im Oktober 2024