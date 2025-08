Das ist die letzte Ruhestätte von Rockstar Ozzy Osbournes

Ozzy Osbourne (†76) wurde auf seinem Anwesen in Buckinghamshire beigesetzt. Neue Luftaufnahmen von TMZ enthüllen die letzte Ruhestätte der Rock-Ikone, die sich auf dem 125 Jahre alten, denkmalgeschützten Gelände befindet. Eingebettet in die sanften Hügel der englischen Landschaft und mit tiefvioletten Blumensträußen geschmückt, scheint die Grabstätte einen würdigen Platz für den "Fürsten der Finsternis" zu bieten. Freunde und Weggefährten wie Marilyn Manson (56) und Zakk Wylde versammelten sich vergangenen Donnerstag dort, um Abschied von der Musiklegende zu nehmen. Bereits einen Tag zuvor hatte ein emotionaler Trauerzug durch seine Heimatstadt Birmingham die Fans ergriffen.

Die Beerdigung war der letzte Akt einer Reihe von Gedenkveranstaltungen nach Ozzy Osbournes Tod am 22. Juli. Der Trauerzug in Birmingham zog zahlreiche Menschen an, die dem Musiker die Ehre erwiesen und Zeuge eines besonderen Moments in der Stadtgeschichte wurden. Auf seinem Anwesen in Buckinghamshire, das sich über beeindruckende 141,64 Hektar erstreckt, wurde ihm mit einer intimen Zeremonie die letzte Ehre erwiesen. Die prächtige Gestaltung der Grabstätte unterstreicht den Stellenwert, den Ozzy sowohl in der Musikszene als auch im Leben seiner Liebsten hatte.

Der "Prince of Darkness", wie er liebevoll bekannt war, hinterlässt nicht nur ein musikalisches Erbe, sondern auch die Erinnerung an ein bewegtes Leben. Begleitet von seiner Ehefrau Sharon Osbourne (72) und seinen Kindern ging Ozzy durch Höhen und Tiefen – darunter auch gesundheitliche Herausforderungen, die ihn in den letzten Jahren stark prägten. Sein Tod infolge eines Herzinfarkts gibt den Angehörigen und Fans jedoch den Trost, dass er in Frieden im Kreise seiner Familie gehen konnte. Seine Karriere und sein Einfluss auf die Rockmusik werden ihn unvergessen machen. Seine prächtige letzte Ruhestätte ist Ausdruck dieses außergewöhnlichen Lebensweges.

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne, 2025

