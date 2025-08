Tammy Slaton verteidigt Limonadenkonsum trotz viel Kritik

Tammy Slaton (39), bekannt aus der Reality-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg", hat mit ihrem aktuellen TikTok-Video eine Diskussion in den sozialen Medien ausgelöst. Die 39-Jährige reagierte auf die Kritik eines Nutzers, der ihren Limonadenkonsum trotz ihrer bemerkenswerten Abnahme von 230 Kilo bemängelte. In dem Clip zeigt sich Tammy einsichtig und sagte: "Jeder ist anders. Ich sollte nicht so viel von den Limonaden trinken, aber das war Sprite. Es tut mir leid! Du hast recht." Dennoch erklärte sie, in Maßen sei alles erlaubt, und betonte, weiterhin Fortschritte auf ihrer Abnehmreise zu machen.

In den Kommentaren auf TikTok war jedoch nicht nur Platz für Kritik – viele ihrer Fans sprangen Tammy unterstützend zur Seite. Einige lobten ihre beeindruckende Gewichtsabnahme und argumentierten, dass ihr gelegentlicher Konsum von Limonade erlaubt sein sollte. "Lasst Tammy ihre Limo genießen", schrieb ein Fan, während ein anderer hinzufügte: "Sie hat so hart gearbeitet!" Tammys lange dokumentierte Vorliebe für Limonaden reicht bis zur ersten Staffel der Serie zurück, wo sie verriet, früher bis zu zwölf Dosen am Tag konsumiert zu haben. Heute hat sich ihre Ernährung zwar drastisch geändert, doch die Liebe zur Limonade bleibt eine kleine Ausnahme.

Tammy Slaton hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht. So konnte sie genug abnehmen, um sich 2022 einer bariatrischen Operation zu unterziehen, und kürzlich ließ sie überschüssige Haut entfernen. Neben der optischen Veränderung beeindruckt vor allem ihre mentale Stärke, die sie immer wieder öffentlich zeigt. Ihr Weg motiviert viele Menschen, und Tammy hat mittlerweile eine treue Fangemeinde, die ihre Fortschritte feiert und sie auch bei gelegentlichem Genießen von Limonade nicht verurteilt.

TikTok / tammy.l.slaton Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Dezember 2024