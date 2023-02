Wieder ein Star verletzt! So heftig ist "RTL Turmspringen"

Eine Teilnahme beim RTL Turmspringen sollte man sich wohl gut überlegen! Am Freitagabend steht das nächste Turnier im TV an. Teilnehmerin Vanessa Mariposa (30) hatte in den vergangenen Tagen im Netz bereits zahlreiche Blessuren dokumentiert: darunter eine aufgerissene, blutige Lippe und zahlreiche Blutergüsse an den Beinen. Im RTL-Interview verkündete Vanessa nun, dass sie nicht antreten kann und aufgeben muss. Der Grund: "Mein Beckenknochen ist geprellt. Meine Lippe ist aufgeschlagen, meine Zähne tun weh. Und es besteht der Verdacht, dass mein Brustimplantat gerissen ist." Die Reality-TV-Bekanntheit ist längst nicht die erste Kandidatin, die sich beim "Turmspringen" wehtut...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de