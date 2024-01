Dieser Star holt sich Einzel-Sieg beim "RTL Turmspringen"!

Der Sieger steht fest! Am heutigen Abend fand das große RTL Turmspringen in Berlin statt. Diverse Promis widmeten sich der neuen Challenge und bewiesen ihre innere Wasserratte. Im Einzel waren unter anderem Sam Dylan (32), Paul Janke (42) und Aurelia Lamprecht gegeneinander angetreten. Am Ende kann aber nur der Star mit den meisten Jurypunkten siegen: Er gewinnt das Turmspringen in diesem Jahr!

Direkt am Anfang kristallisierten sich die ersten Favoriten heraus: Die Sportler René Casselly (27), Fabian Hambüchen (36) und Philipp Boy (36) bekamen die meisten Punkte. Auch nach der zweiten Runde konnten sich die drei Athleten einen Platz im Finale sichern. Doch René hat am Ende die höchste Punktzahl mit insgesamt 126 Punkten und holt sich den Sieg beim "RTL Turmspringen" 2024!

Das ist aber nicht das erste Mal Turmspringen für den Athleten. Schon im vergangenen Jahr wollte der Let's Dance-Star an dem Turnier teilnehmen – musste aber vorher abbrechen. René hatte sich beim Training das Trommelfell gerissen.

RTL / Markus Nass Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"

RTL / Markus Nass René Casselly beim "RTL Turmspringen"

RTL / Markus Nass Philipp Boy beim "RTL Turmspringen"

