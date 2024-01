Null Punkte beim Turmspringen: Sam Dylan ist enttäuscht!

Das hat er sich sicherlich anders vorgestellt! Sam Dylan (32) kann auf eine erfolgreiche TV-Karriere zurückblicken: Mit Auftritten in Formaten wie Kampf der Realitystars, Promi Big Brother und "Ich bin ein Star – die große Dschungelshow", der Ersatzshow vom Dschungelcamp, hat er bereits einige Show-Erfahrungen gesammelt. Nun stellt sich der TV-Star einer ganz neuen Herausforderung: Er tritt beim RTL Turmspringen an. Doch bei Sams Auftritt läuft nichts wie geplant!

Nachdem er im Einspieler verraten hatte, vor allem, was mit Wasser zu tun hat, Angst zu haben, macht sich Sam auf den Weg zum Sprungbrett. Dort angekommen wedelt er mit den Armen herum und bricht den Sprung ein paar Mal in letzter Sekunde ab. Schließlich stolpert der Realitystar mit wildem Gefuchtel vom Brett ins Wasser. Da er den geforderten Sprung nicht geleistet hat, muss sich der Realitystar mit null Punkten abfinden.

Glücklich ist Sam mit seiner Leistung überhaupt nicht, wie er im anschließenden Interview verrät: "Nein, zufrieden bin ich auf jeden Fall nicht. Mein Trainer wird mich jetzt verklagen. Der hat sich so viel Mühe gegeben." Am Ende sei das Turmspringen einfach nichts für ihn gewesen, erklärt Sam ernüchtert. Auch die Fans sind verdutzt: Auf X tummeln sich zahlreiche Kommentare zu seiner Performance. "Was war das denn?", fragt ein Zuschauer, während ein anderer kommentiert: "Gesprungen? Eher gefallen".

RTL / Markus Nass Die männlichen Kandidaten vom "RTL Turmspringen"

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

ActionPress Sam Dylan, Influencer

