Starke Schmerzen: Marco Cerullo beim Turmspringen verletzt

Ob er weitermachen kann? Das RTL Turmspringen ist kein Zuckerschlecken. Im Januar findet die beliebte Show endlich wieder statt und die teilnehmenden Promis trainieren schon hart. Dabei kann so einiges schiefgehen. Unter anderem hatte sich Thorsten Legat (55) bereits einen Hodenriss zugezogen, im Jahr darauf platzten Artist René Casselly (27) beide Trommelfelle. Nun trifft es Influencer Marco Cerullo (35): Er verletzt sich beim Training die Schulter.

In seiner Instagram-Story erzählt Marco, wie ihm das Wasser zum Verhängnis wurde. "Ich habe mir beim Sprung den Arm ausgekugelt, und dabei ist in der Schulter ein bisschen was angerissen", schildert er und versteckt nicht, dass er Schmerzen hat. Mit verzerrtem Gesicht filmt er sich beim Einrenken. Aber muss Marco auf das Turmspringen verzichten? Zumindest nicht, wenn es nach dem Arzt geht: Der entlässt den 35-Jährigen wieder auf den Sprungturm. Aber er muss vorsichtiger sein, damit sich das Ganze nicht wiederholt.

Für Marco ist es bereits die zweite Runde beim Turmspringen. Und auch diesmal misst er sich mit einer ganzen Reihe Promis. Unter anderem treten die beiden Kunstturner Philipp Boy (36) und Fabian Hambüchen (36) an, sowie die Profitänzer Valentin Lusin (36) und Mariia Maksina (26). Aus der Welt des Reality-TV sind zusätzlich Zico Banach (32) und Sam Dylan (32) dabei. Und auch Thorsten und René wagen es noch einmal.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Januar 2021

Instagram / marcocerullo_official Christina Graß und Marco Cerullo mit ihrem Hund

Getty Images Rene Casselly, RTL-Turmspringen 2023

